Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Российское Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, сообщает РИА Новости.

Препарат в понедельник, 29 марта, внесли в реестр лекарственных средств.

"В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение", - сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заявил, что "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. В России же вакцинация продолжится двухкомпонентным "Спутником V".

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в зарубежных странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.

Гинцбург пояснил, что "облегченный" вариант "Спутника V" более прост и дешев в производстве и применении. И хотя однокомпонентная вакцина обладает несколько меньшей эффективностью и срок обеспечиваемой ею защиты также будет несколько короче, ее целесообразно применять во время эпидемии - когда за короткий срок необходимо привить как можно больше людей.

Предполагается, иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие.

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