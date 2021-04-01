Песков: гражданам России стало опасно ездить в Грузию

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия организаторов и участников акции, которых он назвал экстремистски настроенными националистами. При этом он отметил, что Москва не считает инцидент акцией, которая направлена исключительно против телеведущего, сообщает РИА Новости.

Песков призывает россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан.

"Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций, речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер", — сказал представитель Кремля.

В то же время представитель Кремля положительно оценил заявление премьер министра Грузии, который осудил действия протестующих. Он также отметил, что в Кремле признательны полицейским, которые обеспечили безопасность российских граждан.

Владимир Познер 1 апреля отмечает свой 87-й день рождения. Накануне он прибыл со своими друзьями и коллегами в Тбилиси, чтобы отметить там праздник.

В среду в городе собрались протестующие, окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Активисты утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. В частности речь шла о заявлениях Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Сам Познер в четверг уже вернулся в Россию.

Читайте также: