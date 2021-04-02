Россия приступила к испытаниям вакцины от коронавируса в виде капель в нос

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начались в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России", заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Эксперт сообщил, что исследовательский центра получили патент на назальную вакцину и сейчас начинаются фактически доклинические испытания.

Вакцина от коронавируса в виде капель для носа, над которой работает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России", не будет вызывать таких побочных эффектов, как температура и головная боль, сообщил Александр Гинцбург.

Гинцбург объясняет, что назальная форма вакцины это препарат местного назначения. Побочные явления, которые сейчас присутствуют, в виде головной боли, возможного поднятия температуры - при интерназальном введении явно будут отсутствовать, потому и системных реакций в виде температуры не вызовет, сказал он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, вводить препарат смогут исключительно врачи. Она уточнила, что вакцина будет такой же, как и стандартный инъекционный «Спутник V», однако в коробке будет находиться специальная насадка для распыления.

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