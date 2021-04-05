ВОЗ подтвердила, что человек может передать COVID-19 животным

Из-за возможности передачи заболевания от человека к животному могут происходить генетические модификации вируса.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что человек может заразить COVID-19 собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак. Поэтому ВОЗ рекомендует больным с COVID-19 ограничивать контакты с домашними питомцами, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости.

"В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными. Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", - сказала Вуйнович.

Она сообщила, что несколько животных - норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, контактировавшие с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19.

Ученые ВОЗ изучают влияние вируса на другие виды животных, чтобы понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу. ВОЗ предупреждает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе, чтобы предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения.

Больным с COVID-19, при отсутствии возможности прекратить контакт с домашним животным, рекомендовано при взаимодействии и уходе за ними соблюдать основные гигиенические меры, такие как мытье рук после обращения с животными, их кормом или предметами ухода, а также избегать поцелуев, облизывания или кормления с рук.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных 31 марта 2021 года. Препарат "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.

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