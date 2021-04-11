ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19

Новый препарат для профилактики и лечения COVID-19 называется "МИР-19", что расшифровывается как Малая Интерферирующая РНК.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о получении патента на "МИР-19" – препарат для профилактики и лечения COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на агентство.

"Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Препарат называется "МИР-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "МИР" расшифровывается как Малая Интерферирующая РНК. Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции методом ингаляционного или интраназального введения.

Читайте также: