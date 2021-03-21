Правда и мифы о вакцинации против COVID-19

Российские ученые рассказали правду о заблуждениях и страхах, связанные с вакцинацией против COVID-19.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по-прежнему довольно высок и каналы передачи инфекции не исчезли, так что если человек до сих пор не заразился, то ему нужно и дальше соблюдать меры безопасности.

Однако есть альтернатива - сделать прививку. Во многих странах мира массовая вакцинация в разгаре. Но далеко не все знают, как работает прививка, есть ли правила, что можно и чего нельзя до и после вакцинации, и не торопятся прививаться.

Российские ученые развеяли несколько таких мифов, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

Миф: кто переболел, прививаться не нужно.

Со временем количество антител снижается, возникает опасность повторного заражения. И если у вас имеются антитела, после вакцинации их количество увеличится и защита организма станет надежнее. Поэтому не надо отказываться от вакцинации тем, кто уже переболел, призывает врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Миф: можно заболеть коронавирусом от прививки.

В действующих одобренных препаратах используется маленький фрагмент вируса — один ген, "даже половинка этого гена", который не способен вызвать заболевание, объясняет молекулярный биолог Максим Скулачев.

Миф: вакцина имеет тяжелые последствия.

Побочные эффекты и осложнения такие же как при любой вакцине от гриппа, отметил доктор медицинских наук Антон Ершов. Биолог Скулачев при этом добавляет, что от вакцинации проявляются не совсем побочные, а ожидаемые эффекты от запуска иммунной системы человека. Медик напомнил, что при вакцинации мы учим иммунную систему защищаться от "врага", при этом она активируется.

Миф: межу первым и вторым этапами вакцинации иммунитет ослабляется, и растет риск заражения COVID-19.

Риск заразиться между этапами вакцинирования существует, но он не выше, чем до вакцинации. Антитела появляются через несколько дней после прививки, и их количество может быть недостаточным для надежной защиты. Поэтому надо продолжать соблюдать меры предосторожности, призывает Болибок.

Миф: возникает риск бесплодия после вакцинации.

По словам Скулачева, это — "полная ересь". Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что главными параметрами при создании прививки - это эффективность и безопасность прививки. Регистрация вакцин строго следует международному протоколу.

Миф: если после прививки есть повышенная температура, это опасно. Но ее нельзя сбивать, иначе не образуется иммунитет.

Температура – нормальная реакция на встречу организма с адено­вирусом. Для создания вакцины берется лишенный возможности размножаться аденовирус, в который "вставляют" кусочек РНК с информацией о белке коронавируса. С этим белком знакомится иммунная система и вырабатывает антитела. Поэтому при плохом самочувствии и температуре можно принять жаропонижающее средство, объяснили медики.

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