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В МИД России прокомментировали планируемый заход кораблей США в Черное море

© Foto / Максим Блинов
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Американские эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Американским военным кораблям нечего делать у берегов России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не хотел бы вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Я знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют", - приводят слова дипломата РИА Новости.

Рябков считает, что освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США - это всегда элемент определенной геополитики.

Ранее сообщалось, что два американских военных корабля войдут в Черное море через Босфор и будут там находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер".

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