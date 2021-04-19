В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID

Для теста, который построен на методе иммуннохроматографического анализа (на основе реакции между антигеном и соответствующем ему антителом), необходима только одна капля крови.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Резидент "Сколково" компания "Рапид БИО" совместно с компанией "Авивир" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после вакцинации, об этом сообщает пресс-служба центра.

Результат такого исследования с достоверностью в 96 процентов будет готов через 15 минут, а для его проведения нужна всего одна капля крови. В "Сколково" подчеркнули, что реагенты теста настроены в первую очередь под "Спутник V".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от COVID-19 привились более восьми миллионов человек. Минздрав зарегистрировал три вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились более 4,7 миллиона человек, свыше 105 тысяч умерли, почти 4,4 миллиона вылечились.

В Абхазии общее число выявленных случаев коронавируса, по данным оперштаба на 17 апреля, составляет 13924 человека. Зарегистрировано 219 летальных случаев. Выздоровели 13338 человек.

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