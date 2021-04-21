Путин заявил, что из-за угрозы COVID-19 надо держать под контролем все рубежи России

Российский лидер призвал граждан страны не терять бдительности и соблюдать меры предосторожности по коронавирусу.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Надо держать под контролем все рубежи России, чтобы не допустить распространения коронавируса - и по контуру внешних границ, и внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

"Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса - и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что все граждане России должны иметь возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.

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Во вторник 20 апреля стало известно, что Роспотребнадзор поручил руководителям территориальных органов ведомства обеспечить организацию выборочного тестирования на коронавирус иностранных граждан в аэропортах.

Ведомство также обязало россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

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