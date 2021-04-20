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Гагра вошла в топ популярных направлений для отдыха мужскими компаниями

© Sputnik / Илона Хварцкия
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210420/1032256377/Gagra-voshla-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-muzhskimi-kompaniyami.html

Гагра в Абхазии, Севастополь в Крыму, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае, а также Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено составили рейтинг мест, куда поедут мужчины отдыхать компаниями летом 2021 года.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Гагра попала в топ-8 направлений, куда летом поедет больше всего мужских компаний, выяснил сервис бронирования жилья TVIL.RU.

По статистике, компании друзей бронируют от одной  до 13 ночей и тратят на проживание от тысячи до 15 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже – в Пено в Тверской области.

Список составлен на основании данных бронирований жилья на лето 2021 года.

Восемь популярных направлений составили:

  • Севастополь – 3123 ₽ / 5,6 ночи *
  • Геленджик – 4199 ₽ / 9,2 ночи
  • Воронеж – 1728 ₽ / 1 ночь
  • Осташков – 7875 ₽ / 4 ночи
  • Кондопога – 8000 ₽ / 7 ночей
  • Гагра – 1000 ₽ / 12 ночей
  • Пено – 15000 ₽ / 7 ночей
  • Сочи – 2042 ₽ / 13 ночей

*Средняя стоимость ночи в коттеджах и отелях

Ранее сервис бронирования жилья TVIL.RU составил рейтинг городов, которые пользуются популярностью у путешественников на машине. Гагра значилась на четвертом месте в списке.

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