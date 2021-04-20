Гагра вошла в топ популярных направлений для отдыха мужскими компаниями

Гагра в Абхазии, Севастополь в Крыму, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае, а также Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено составили рейтинг мест, куда поедут мужчины отдыхать компаниями летом 2021 года.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Гагра попала в топ-8 направлений, куда летом поедет больше всего мужских компаний, выяснил сервис бронирования жилья TVIL.RU.

По статистике, компании друзей бронируют от одной до 13 ночей и тратят на проживание от тысячи до 15 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже – в Пено в Тверской области.

Список составлен на основании данных бронирований жилья на лето 2021 года.

Восемь популярных направлений составили:

Севастополь – 3123 ₽ / 5,6 ночи *

Геленджик – 4199 ₽ / 9,2 ночи

Воронеж – 1728 ₽ / 1 ночь

Осташков – 7875 ₽ / 4 ночи

Кондопога – 8000 ₽ / 7 ночей

Гагра – 1000 ₽ / 12 ночей

Пено – 15000 ₽ / 7 ночей

Сочи – 2042 ₽ / 13 ночей

*Средняя стоимость ночи в коттеджах и отелях

Ранее сервис бронирования жилья TVIL.RU составил рейтинг городов, которые пользуются популярностью у путешественников на машине. Гагра значилась на четвертом месте в списке.

Читайте также:

Гагра попала в десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году

Абхазия вошла в топ-15 направлений для семейного отдыха

Гагра попала в топ-10 городов для майского отдыха