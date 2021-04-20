Гагра вошла в топ популярных направлений для отдыха мужскими компаниями

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Гагра попала в топ-8 направлений, куда летом поедет больше всего мужских компаний, выяснил сервис бронирования жилья TVIL.RU.
По статистике, компании друзей бронируют от одной до 13 ночей и тратят на проживание от тысячи до 15 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже – в Пено в Тверской области.
Список составлен на основании данных бронирований жилья на лето 2021 года.
Восемь популярных направлений составили:
- Севастополь – 3123 ₽ / 5,6 ночи *
- Геленджик – 4199 ₽ / 9,2 ночи
- Воронеж – 1728 ₽ / 1 ночь
- Осташков – 7875 ₽ / 4 ночи
- Кондопога – 8000 ₽ / 7 ночей
- Гагра – 1000 ₽ / 12 ночей
- Пено – 15000 ₽ / 7 ночей
- Сочи – 2042 ₽ / 13 ночей
*Средняя стоимость ночи в коттеджах и отелях
Ранее сервис бронирования жилья TVIL.RU составил рейтинг городов, которые пользуются популярностью у путешественников на машине. Гагра значилась на четвертом месте в списке.
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