США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

Ранее Белый дом заявлял, что вывод американских войск продлится с первого мая по 11 сентября.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление командующего контингентом генерала Скотта Миллера.

Он отметил, что западные военные "передадут все свои базы силам Афганистана". Вывод должен продлиться с 1 мая по 11 сентября. Заявлено, что эти действия Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами.

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В соответствии с соглашением США должны были вывести войска с территории Афганистана к 1 мая 2021 года.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек.

Вывод войск из Афганистана, который завершился 15 февраля 1989 года, ознаменовал для Советского Союза окончание Афганской войны.

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