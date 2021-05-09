Минздрав России: на "Спутник Лайт" уже поступают заявки из других стран

"Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Его эффективность составила 79,4 процента, что выше, чем у многих двусоставных препаратов.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Из других стран уже поступают заявки на новую российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт", заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что "интерес большой", несмотря на то, что препарат "только зарегистрировали".

"Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации специалисты не зарегистрировали.

30 апреля в Абхазию была доставлена первая партия вакцины "Спутник V" в количестве 6500 доз, которые хранятся в специальных условиях на складе Минздрава. После майских праздников начнется кампания по вакцинации.

По словам главы Минздрава, всего республика ожидает 30000 доз. Сроки и объемы второй партии будут зависеть от того, как успешно пройдет первая кампания по вакцинации.

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