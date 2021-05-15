Вероятность войны в космосе между Россией, США и Китаем оценили эксперты

Минобороны России ранее заявило, что российские специалисты засекли в 2021 году повышенную активность в космосе.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Американские ученые и эксперты прокомментировали милитаризацию космоса и предположили, может ли она перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. Об их позиции пишет РИА Новости, ссылаясь на статью портала Space.com.

По мнению сотрудника Университета Северной Каролины Марка Губруда, некое подобие войны в космосе происходит уже сейчас. Речь идет о случаях глушения спутниковой связи, лазерного ослепления спутников для фотосъемки, а также зондирования систем на предмет их возможного взлома. Он считает, что подобное вмешательство может привести к эскалации напряженности, поскольку практикуется оно все чаще, а стороны продолжают развивать свои навыки.

"Риск резкой эскалации становится серьезной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай", — отметил ученый.

Единственная хорошая новость, по его мнению, заключается в том, что конфликт по-прежнему не случился. Он предположил, что стороны в достаточной степени осознают, насколько это опасно.

Профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже в США Джоан Джонсон-Фриз заявила, что сейчас все чаще ведутся разговоры о том, что космос превращается в площадку для международной арены, поэтому некоторые круги считают, что США не должна отставать в вопросах космического вооружения.

"Я считаю, что без помощи "космической дипломатии" существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится", — подытожила она, подчеркнув, что хотела бы, чтобы администрация Джо Байдена предприняла серьезные усилия в области космической дипломатии, особенно в направлении мер транспарентности и укрепления доверия.

В свою очередь профессор Венди Уитман Кобб из Школы перспективных исследований авиации и космонавтики ВВС США заявила, что не верит в неизбежность конфликта, сославшись на аналитиков, которые еще с 1960-х постоянно твердят, что столкновения в космосе "не за горами".

"Чтобы вывести из строя спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевые коммуникации, достаточно одного фрагмента космического мусора. Неисправный спутник может привести к тяжелым экономическим последствиям не только в одной стране", — подчеркнула она.

Мировые державы, как отметила эксперт, осознают опасность эскалации в космосе.

Ранее в России объяснили рост космический активности в текущем году с тенденцией создавать орбитальные группировки по несколько сотен спутников.

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