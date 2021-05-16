Опрос показал сколько россиян готовы привиться от COVID-19

В опросе, проведенном 13 и 14 мая приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет не делавших прививку от коронавируса.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса COVID-19, только если это станет единственной возможностью выехать за границу, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследований онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие жители 406 населенных пунктов из всех федеральных округов России.

Респондентов спрашивали, сделают ли они прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать за границу.

"Двадцать процентов не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае", - показало исследование.

В свою очередь, 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением.

Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу - 21% и 18% соответственно.

Сделать прививку при любых условиях, безотносительно возможности поездки, среди мужчин готов каждый пятый, среди женщин - 16 процентов.

Напомним, российский препарат "Спутник V" был доставлен в Абхазию 30 апреля, кампания по вакцинации началась 11 мая.

Помещения для вакцинации подготовлены во всех районах республики на базе центральных районных больниц.

В Сухуме будут функционировать три пункта, где первым делом будут привиты медицинские работники, следом представители профессий, входящих в группу повышенного риска: педагоги, соцработники, правоохранители, а затем уже обычные граждане.

Любой желающий сможет провакцинироваться, для этого нужно предварительно зарегистрироваться и с собой иметь абхазский паспорт.

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