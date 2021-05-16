Турция объявила о смягчении коронавирусных ограничений

МВД Турции опубликовало циркуляр о смягчении ограничительных мер по коронавирусу по окончании локдауна 17 мая.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. В Турции постепенно начнут смягчать коронавирусные ограничения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД.

До 1 июня в стране сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям.

По утвержденному графику, продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00.

Междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе смогут работать только на вынос или доставку.

Торговые центры, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, начнут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни. Исключение — для получивших две дозы вакцины.

Эти ограничения не коснутся туристов. При этом иностранным гражданам, имеющим вид на жительство, следует соблюдать все предписания.

Как ранее сообщил турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в пятницу составил 11 394, это наименьшее значение с 7 марта. Он показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности турецких курортов.

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