Россия – танковый лидер: американское СМИ составило рейтинг сильнейших армий мира

Вторую позицию, согласно публикации портала 19FortyFive, занимает Северная Корея, танковый парк Пхеньяна насчитывает около шести тысяч единиц боевой техники.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Американский портал 19FortyFive составил рейтинг сильнейших держав, основываясь на количестве танков, согласно которому Россия – "мировой танковый лидер". Об этом сообщает РИА Новости.

Автор статьи Питер Сичиу отметил, что в случае необходимости Россия сможет развернуть огромные силы. Вторую позицию, согласно публикации, занимает Северная Корея. Автор отметил, что танковый парк Пхеньяна насчитывает около шести тысяч единиц боевой техники.

США, в свою очередь, заняли в этом рейтинге третье место. На четвертом и пятом разместились Индия и Сирия соответственно.

В феврале Минобороны заявило, что до конца года российские Сухопутные войска получат более 800 единиц бронетехники. В частности, в войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.

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