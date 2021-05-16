Россия призвала Израиль и Палестину прекратить конфронтацию

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Россия осуждает использование силы в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, нужно немедленно прекратить конфронтацию, заявил на заседании Совета безопасности ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин. Об этом пишет РИА Новости.

"Необходимо немедленное прекращение вооруженной конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей", - подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул также, что Москва призывает в кратчайшие сроки создать условия для перезапуска мирного диалога между Израилем и Палестиной на основе решений СБ ООН.

По его словам, для этого требуется отказ от любых односторонних шагов, включая поселенческую активность, разрушение палестинских жилых объектов, выселение арабского населения из мест исконного проживания, провокации и подстрекательства к насилию.

"В интересах деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия полагаем важным в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" международных посредников на уровне министров", - сказал Вершинин.

"Для координации четверки с ключевыми региональными игроками предлагаем также созвать министерскую встречу в расширенном формате с подключением ведущих стран региона", - добавил дипломат.

"В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины", - сказал он.

Напряжённость в Восточном Иерусалиме начала нарастать с середины апреля. 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сначала в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики выселяют несколько арабских семей, а затем у Храмовой горы, где должны были пройти основные мероприятия, связанные с Днём Иерусалима, который отмечался 10 мая.

После этого палестино-израильский конфликт резко обострился.

Стороны обмениваются ракетными ударами. По данным на 16 мая, с начала эскалации конфликта из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.

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