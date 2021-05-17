"Цели обозначены": что началось в секторе Газа

Ситуация в секторе Газа продолжает накаляться. По последним данным, с израильской стороны погибли десять человек, с палестинской — почти две сотни.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Счет жертвам, очевидно, будет расти: в ХАМАС утверждают, что запаслись ракетами на два месяца. Об обстановке в регионе, читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Ударом на удар

За десятилетия арабо-израильского противостояния ХАМАС превратил сектор Газа в настоящую крепость. Пусковые установки распределены по всему анклаву, этим и объясняется кажущаяся неизбирательность контрударов. Однако наиболее важные объекты ХАМАС поразить крайне сложно, поскольку они — под землей. Десятки километров тоннелей, там — склады вооружений, мастерские по кустарному изготовлению ракет, бомбоубежища. Благодаря этому боевики до недавних пор оставались неуязвимыми. Похоже, Израиль решил лишить противника этого козыря.

"Ночью ЦАХАЛ провел третий раунд ударов по системе туннелей "Метро" ХАМАС на севере сектора Газа, — сообщила в понедельник пресс-служба израильского оборонного ведомства. — Пятдесят четыре истребителя ВВС Израиля поразили порядка 35 целей и 15 километров туннелей. Это часть масштабной операции против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа".

Стоит отметить, что подземные укрытия используются вооруженными группировками на Ближнем Востоке повсеместно. После освобождения Алеппо в декабре 2016-го от боевиков "Джебхат-ан-Нусры"* под городом обнаружили хорошо развитую сеть туннелей. По некоторым вполне мог проехать грузовик. Там было электричество, работала вентиляция, действовала проводная телефонная связь. Сирийские военные большую часть туннелей обрушили.

Атака по земле

В последние дни в Сети неоднократно публиковались снятые очевидцами видеоролики, запечатлевшие переброску израильской бронетехники к сектору Газа. Транспортеры с танками и БМП, грузовики с боеприпасами, топливом и личным составом, самоходные артустановки и РСЗО — в ЦАХАЛ явно решили не мелочиться. В конце минувшей недели СМИ заговорили о наземной операции в секторе Газа, на официальном уровне это опровергли.

"Есть ли у нас намерение войти в анклав? У нас имеются планы, приказы быть готовыми это сделать, но на данный момент израильских войск внутри сектора Газа нет, — отметил на брифинге пресс-секретарь армии обороны Израиля (АОИ) Йонатан Конрикус. — Информации о возможном начале такой операции в ближайшие дни у нас нет. Но вряд ли об этом сообщат заранее".

Израиль можно понять. С 10 мая боевики выпустили из сектора Газа более трех тысяч ракет различной мощности. В ответ авиация и артиллерия наносят массированные удары, целясь в объекты группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате в анклаве разрушено более четырех тысяч домов, нет электричества, проблемы с водоснабжением. Израильские военные уничтожили несколько десятков боевиков, в том числе высокопоставленных полевых командиров.

Ракеты против ПРО

В первых числах мая израильский суд принял решение о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Палестинцы ответили уличными беспорядками, столкновениями с пограничной полицией в районе Шейх-Джаррах и у Храмовой горы, где находится третья по важности мусульманская святыня — мечеть Аль-Акса. Силовики применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Жесткая реакция властей усилила протест. Десятого мая ХАМАС потребовал вывести подразделения правоохранительных органов из Шейх-Джарраха и с Храмовой горы. А вечером из сектора Газа полетели ракеты — за несколько часов более 150. АОИ нанесла ответные удары, вызвавшие серьезные разрушения в анклаве. Основные цели — штабы и места базирования боевиков ХАМАС, позиции пусковых установок ракет "земля-земля". Досталось и гражданским объектам — среди погибших были дети. Израильтяне применяют основном высокоточные авиационные боеприпасы, в частности, американские корректируемые бомбы GBU-39.

Палестинская сторона в конфликте придерживается тактики массированных обстрелов неуправляемыми ракетами калибра от 100 миллиметров. В ходу главным обазом самодельные боеприпасы семейства "Кассам", собранные из водопроводных труб, и снаряды РСЗО "Град". Иногда — штатные армейские тактические ракеты других стран, в частности, Ирана. Пусковые позиции — прямо посреди жилых кварталов, что существенно затрудняет их обнаружение. А низкая стоимость "Кассамов" — около 800 долларов за единицу — позволяет расходовать их в большом количестве, чем ХАМАС в последние дни и занимается.

Нынешнее обострение послужило отличной рекламой тактической израильской системы ПВО/ПРО "Железный купол". В соцсетях — десятки видео, иллюстрирующих ее работу. По словам представителей армии обороны Израиля, эффективность "Железного купола" достигла 90 процентов — подавляющее большинство палестинских ракет сбивают. Однако пока неясно, как долго удастся поддерживать высокую результативность.

Зенитная ракета стоит десятки тысяч долларов, а сбивает копеечный "самопал". ХАМАС способен не снижать интенсивность обстрелов, в то время как запасы ракет "Железного купола" тают. Система уже пропустила несколько чувствительных ударов. Наибольшим разрушениям с израильской стороны подверглись приграничные города Ашкелон, Ашдод и Сдерот, а также их окрестности.

Международная реакция

Россия выступает за полное прекращение огня противоборствующими сторонами и переговоры. Замглавы МИД Сергей Вершинин указал, что "стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы, вызывают в Москве глубокую обеспокоенность". Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает насилие в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине.

"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле, — обратился к палестинцам и израильтянам генеральный секретарь ООН Антиниу Гутерреш. — Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может спровоцировать радикалов и экстремистов в регионе".

Однако мнение международного сообщества Израиль не очень волнует. В конце минувшей недели сектор Газа, а затем и Тель-Авив посетила делегация из Египта, чтобы провести консультации с враждующими сторонами по вопросу прекращения огня. Израильские власти отклонили эту инициативу, не пояснив причин. Египетская делегация вернулась ни с чем.

* Запрещенные в России террористические организации