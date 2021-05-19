МИД России: Москва готова быть посредником между Палестиной и Израилем

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Россия готова к посредничеству между палестинцами и израильтянами, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов послу Израиля в Москве Александру Бен Цви. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе откровенного обмена мнениями по ситуации в израильско-палестинских отношениях, в том числе вокруг сектора Газа, с российской стороны была высказана крайняя обеспокоенность эскалацией напряженности и акцентирована недопустимость шагов, чреватых дальнейшим ростом числа жертв среди мирного населения", - сообщило ведомство.
В минестерстве подтверждают неизменную готовность Москвы к предоставлению заинтересованным сторонам посреднических услуг для содействия скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3,7 тысячи ракет, около 540 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90 процентов. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 217, среди жертв 63 несовершеннолетних.
Смотрите также:
- Обстрелы, авиаудары и сотни пострадавших: пятый день палестино-израильского конфликта
-
Палестина: израильский авиаудар попал в лагерь Бурейдж в секторе Газа