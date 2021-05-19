МИД России: Москва готова быть посредником между Палестиной и Израилем

Ситуация в секторе Газа продолжает накаляться. По последним данным, с израильской стороны погибли 12 человек, с палестинской — больше двух сотен.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Россия готова к посредничеству между палестинцами и израильтянами, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов послу Израиля в Москве Александру Бен Цви. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе откровенного обмена мнениями по ситуации в израильско-палестинских отношениях, в том числе вокруг сектора Газа, с российской стороны была высказана крайняя обеспокоенность эскалацией напряженности и акцентирована недопустимость шагов, чреватых дальнейшим ростом числа жертв среди мирного населения", - сообщило ведомство.

В минестерстве подтверждают неизменную готовность Москвы к предоставлению заинтересованным сторонам посреднических услуг для содействия скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3,7 тысячи ракет, около 540 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90 процентов. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 217, среди жертв 63 несовершеннолетних.

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