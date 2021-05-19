Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х принял Аслана Бжания в Дамаске

Делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания находится с официальным визитом в Сирии с 16 мая.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. В рамках официального визита в Сирийскую Арабскую Республику президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Патриархом Антиохийским Иоанном X в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания поблагодарил за прием, отметив, что в Абхазии много христианских исторических памятников.

"Наши абхазские христиане имеют давнишние связи с вашей церковью. У нас огромное количество христианских памятников, и я, как глава государства - верующий человек, уверяю, что наш народ понимает роль религии в современном мире, в частности в государстве", - сказал президент Абхазии.

Он поделился своими наблюдениями относительно того, что в Сирии с большим уважением относятся ко всем конфессиям христианства, и добавил, что миссия православия очень важна, так как призывает к миру и добру.

Патриарх Антиохийский Иоанн X в свою очередь отметил, что приезд абхазской делегации во главе с президентом - большая честь для всей Сирийской Арабской Республики:

"Мы наблюдали за ваши визитом, за вашей встречей с президентом Башаром Асадом. Для нас ваш приезд большая честь. Мы желаем вашему государству, церкви и всему абхазскому народу мира, радости и всего доброго. Мы готовы оказать вашей стране любую помощь, которая вам понадобится по христианской и церковной линии", - сказал он.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Официальный визит делегации Абхазии в Сирию начался 16 мая, на следующий день 17 мая в Дамаске прошли переговоры президентов двух стран. Также в рамках визита Абхазия и Сирия подписали Соглашение о сотрудничестве между портами, и состоялось первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Кроме того, была утверждена группа дружбы между парламентами двух стран, в которую вошли 15 сирийских депутатов, был подписан договор о межпарламентском сотрудничестве между государствами, а также состоялось открытие Торгового дома Абхазии под эгидой Торгово-промышленной палаты республики.

Сирия признала независимость Абхазии 29 мая 2018 года.