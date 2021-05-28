Победу на президентских выборах в Сирии одержал Башар Асад

Явка избирателей составила 78 процентов, в выборах приняли участие более 14 миллиона граждан.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Действующий президент Сирии Башар Асад победил на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов, заявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг. Об этом пишет РИА Новости.

"За кандидата Башара Асада - 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов... он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - сказал Саббаг.

Голосование 26 мая на президентских выборах в Сирии было продлено на пять часов из-за высокой явки. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, нарушений в ходе голосований зафиксировано не было.

Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.

Как отметила советник президента САР Бусейна Шаабан в интервью РИА Новости, массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.

В качестве международных наблюдателей на выборах принимали участие представители из Абхазии, России, Южной Осетии, Китая, Ирана, Ирака и Беларуси.

Наблюдателями от Республики Абхазия стали посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба, помощник посла Кутейба Фом Хасан и советник Посольства по работе с диаспорой Жанбу Абаза Агрба.

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