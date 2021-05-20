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Аслан Бжания пригласил Башара Асада посетить Абхазию

© Foto / пресс-служба президента
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Sputnik Абхазия
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Официальный визит президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Сирийскую Арабскую Республику завершается 20 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в заключительный день своего визита в Сирию пригласил сирийского лидера Башара Асада посетить Абхазию в любое удобное для него время, сообщает пресс-служба главы государства.

© Foto / официальный сайт президента Республики Абхазия
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х принял Аслана Бжания в Дамаске

Утром 20 мая Асад прибыл во временную резиденцию Бжания в Дамаске и пригласил его на официальный завтрак. За рулем автомобиля, на котором главы государств отправились в ресторан, находился сам Башар Асад в знак особого уважения к гостю.

Президент Абхазии поблагодарил своего сирийского коллегу за радушный прием, оказанный ему и всей абхазской делегации. Он отметил, что особо теплое отношение к Абхазии со стороны народа и руководства Сирии ощущалось на протяжении всего визита.

"Уверен, что результаты официальных встреч принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии, а наша дружба будет способствовать еще более активному развитию межгосударственных отношений", - сказал Аслан Бжания.

Он пожелал Башару Асаду успехов на предстоящих президентских выборах и новых побед в служении народу Сирии.

Президент Сирии передал народу Абхазии пожелания мира и благоденствия. "Я еще не был в Абхазии, но уже по ней скучаю", - признался Башар Асад.

© Foto / официальный сайт президента Республики Абхазия
Аслан Бжания встретился с семьей генерала Уалида Маршан в Сирии

Делегация из Абхазии находится с официальным визитом в Сирийской Арабской Республике с 16 мая. В понедельник 17 мая в Дамаске прошли переговоры президентов двух стран. Также в рамках визита Абхазия и Сирия подписали Соглашение о сотрудничестве между портами, и состоялось первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Кроме того, была утверждена группа дружбы между парламентами двух стран, в которую вошли 15 сирийских депутатов, был подписан договор о межпарламентском сотрудничестве между государствами, а также состоялось открытие Торгового дома Абхазии под эгидой Торгово-промышленной палаты республики.

Накануне в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Патриархом Антиохийским и всего Вотсока Иоанном X в Дамаске. А также Бжания встретился с семьей Уалида Маршан, военного и общественного деятеля Сирийской Арабской Республики, генерала-майора армии Сирии, представителя абхазской диаспоры, которого не стало в 2017 году, его памятник установлен в Сухуме.

Официальный визит президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Сирийскую Арабскую Республику завершается сегодня. Дипломатические связи Абхазии и Сирии были установлены в 2018 году после признания Сирией независимости Абхазии.

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