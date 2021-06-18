Россия обвинила США в развале Договора по открытому небу

В Министерстве иностранных дел России отметили, что Москва продолжала соблюдать условия договора даже несмотря на нарушения со стороны Вашингтона.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. К развалу Договора по открытому небу привели попытки Запада добиться односторонних преимуществ, вся ответственность за это лежит на США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России в связи с уведомлением стран - участниц ДОН о выходе Москвы из соглашения.

"США активно выступают за транспарентность в военной области лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества. Когда же речь заходит о мерах открытости, затрагивающих их собственную территорию, они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договоренностей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все попытки добиться односторонних преимуществ при игнорировании интересов и озабоченности России обречены на провал.

Как указали в ведомстве, расчет западных стран на то, что их "техническое превосходство" позволит обойти Россию, не оправдался.

"Так было с переходом на цифровые технологии в выполнении ДОН - его активно продвигали американцы, а в результате наша страна опередила западных партнеров на восемь — девять лет. Уверены, так же будет и сейчас, когда США разрушают Договор, делая ставку на национальные технические средства контроля", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство призвало западных партнеров осознать, что обеспечить безопасность без учета интересов России и ее союзников невозможно.

"Эффективный ответ у нас всегда найдется. Но лучше все же вместе конструктивно работать над укреплением европейской и глобальной безопасности, опираясь в том числе на опыт многолетнего плодотворного сотрудничества государств в рамках ДОН", - заключили в МИД России.

Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт 18 декабря 2021 года.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам — участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, обвиняя Россию в нарушениях. В конце ноября 2020-го Вашингтон вышел из соглашения.

В Кремле выход США из договора восприняли с сожалением. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после этого соглашение, "конечно же, потеряет свою жизнеспособность". 11 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект денонсации договора. После одобрения документа в нижней палате парламента и Совфеде он официально денонсировал договор.

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