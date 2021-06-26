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США направили ракетный эсминец в Черное море

© AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN
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Sputnik Абхазия
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США будет участвовать в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, которые пройдут в Черном море с 28 июня по 10 июля.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, к которым присоединятся более 30 стран, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Киеве в субботу.

"Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.

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