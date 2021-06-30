Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от COVID-19

Полноценный иммунный ответ на вакцинацию от коронавируса формируется у человека в течение 35-42 дней.

СУХУМ, 31 июн - Sputnik. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что у некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Такая реакция не должна вызывать беспокойства, она нормальная. При этом можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.

В ведомстве подчеркивают, что полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться 35-42 дня. Именно поэтому в течение этого времени необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

Отдельно уточняется, что вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".

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