Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, сообщает американский Шестой флот.
"USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО", — говорится в публикации в Twitter.
BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021
В Черном море проходят международные учения Sea Breeze. В Минобороны России заявляли, что силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".
Посольство России в США отмечало, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.
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