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Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

© AP Photo / Steve Helber
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Sputnik Абхазия
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В конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, сообщает американский Шестой флот.

"USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО", — говорится в публикации в Twitter.

В Черном море проходят международные учения Sea Breeze. В Минобороны России заявляли, что силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".

Посольство России в США отмечало, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.

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