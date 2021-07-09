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Наркодилера, пытавшегося ввезти мефедрон в Абхазию, осудили в Адлере

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Sputnik Абхазия
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Мужчина пытался вывезти из Российской Федерации в Республику Абхазия наркотическое вещество - мефедрон.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Обвинительный приговор вынесли в Адлере гражданину России за контрабанду наркотических средств, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Правонарушителя задержали при пересечении государственной границы в пункте пропуска "Адлер" при выезде из России в Абхазию.

При досмотре у него обнаружили надетую на тканевом шнурке ладанку черного цвета с помещенным внутрь полимерным пакетом с веществом. Экспертно-криминалистическое исследование установило, что это вещество - мефедрон (4-метилметкатинон).

Подсудимый признал свою вину. Адлерским районным судом он приговорен к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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