20:26 09 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.47
  • EUR88.14
Поиск

Разработчики рассказали о препарате "Мир 19" от коронавируса

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
Получить короткую ссылку
174 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/09/1032804210.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210709/1032804173/Razrabotchiki-rasskazali-o-preparate-Mir-19-ot-koronavirusa.html

"Мир 19" запатентовали 11 апреля. Разработчиком стал "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА. Сейчас идут его исследования.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Максимально эффективным препарат от коронавируса "Мир 19" будет в первые двое-трое суток после инфицирования, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Владимир Болибок
© Foto / m24
Иммунолог рассказал о страхах вокруг прививки от коронавируса

Лекарство будет действовать против известных штаммов COVID-19, включая британский и индийский. Вторая фаза клинических исследований предположительно закончится к середине 2021 года.

"Кроме того, участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям", — заявила глава агентства Вероника Скворцова.

Разработчики объясняют, что "Мир 19" абсолютно безопасен для пациентов в части возможного влияния на геном человека, так как при его создании были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека.

По данным агентства, препарат в десять тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного во время эксперимента при помощи активного компонента — малых интерферирующих РНК (миРНК). Он разрушает конкретный участок генома коронавируса, который отвечает за его способность к размножению.

"Мир 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Его вводят ингаляционным или интраназальным путем. Препарат состоит двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид — носитель.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Подтопленный Сочи, пожары в Канаде и футбол: самые яркие фото недели
“Талибан”* строит планы на будущее Афганистана: что ждет страну, если Кабул проиграет
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться