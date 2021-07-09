Разработчики рассказали о препарате "Мир 19" от коронавируса

"Мир 19" запатентовали 11 апреля. Разработчиком стал "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА. Сейчас идут его исследования.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Максимально эффективным препарат от коронавируса "Мир 19" будет в первые двое-трое суток после инфицирования, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Лекарство будет действовать против известных штаммов COVID-19, включая британский и индийский. Вторая фаза клинических исследований предположительно закончится к середине 2021 года.

"Кроме того, участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям", — заявила глава агентства Вероника Скворцова.

Разработчики объясняют, что "Мир 19" абсолютно безопасен для пациентов в части возможного влияния на геном человека, так как при его создании были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека.

По данным агентства, препарат в десять тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного во время эксперимента при помощи активного компонента — малых интерферирующих РНК (миРНК). Он разрушает конкретный участок генома коронавируса, который отвечает за его способность к размножению.

"Мир 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Его вводят ингаляционным или интраназальным путем. Препарат состоит двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид — носитель.