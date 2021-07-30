Четыре человека погибли в результате лесных пожаров в Турции

В 21 турецкой провинции на юге страны вспыхнули пожары 28 июля, некоторые пожары все еще продолжаются.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Четыре человека погибли в результате лесных пожаров на юге Турции, сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Ранее он сообщил, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в семи провинциях Турции - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие. Сообщалось также о трех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.

"К сожалению, в Мармарисе мы потеряли еще одного гражданина", - написал Пакдемирли в своем Twiiter-аккаунте.

İletişim Başkanı Altun: 63 yangının 43’ü kontrol altına alındı https://t.co/RLYL70uTR4 pic.twitter.com/knyM0jYIUN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 29, 2021

В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль.

Son 48 saatte çıkan 63 yangının 21’ini söndürme çalışmaları sürüyor, 42’si kontrol altına alındıhttps://t.co/RLYL70uTR4 pic.twitter.com/vvo7Kvv01h — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 29, 2021

По последним данным Sputnik Турция, 43 из 63 пожаров, вспыхнувших в стране взяты под контроль, а 20 пожаров все еще продолжаются.

В числе городов, пострадавших от пожаров: Адана, Османие, Анталия, Мерсин, Мугла, Кайсери, Маниса, Кютахья, Балыкесир, Килис, Кахраманмараш, Коджаэли, Кастамону, Сакарья, Стамбул, Коджаэли, Хатай, Бурса, Диярбурса и Диярбурса.

Marmaris'teki orman yangınında motosikletiyle alevlerin arasında kalan genç, hayatını kaybettihttps://t.co/RLYL70uTR4 pic.twitter.com/sNEEzm3m95 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 29, 2021

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.

Администрация турецкого президента сообщала, что Тайип Эрдоган внимательно следит за тушением лесных пожаров в стране, для борьбы с огнем мобилизованы все ресурсы.

Он заявил, что государство мобилизовало все возможности для тушения пожаров и окажет поддержку пострадавшим, отмечается в сообщении.

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