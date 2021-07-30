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Минэнерго России предложило ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Глава Минэнерго ранее заявлял, что в случае сохранения биржевых цен на рекордных уровнях, будет запущен процесс запрета на экспорт бензина из России.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Минэнерго России предложило правительству выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина из России, говорится в сообщении ведомства.

"Минэнерго России обратилось в правительство Российской Федерации с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина", - говорится в сообщении.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля заявил, что ведомство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на него. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца.

В пятницу цена бензина незначительно выросла: марки Аи-92 – на 0,01%, до 57 349 рублей за тонну, марки Аи-95 - на 0,18%, до 58 659 рублей за тонну.

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