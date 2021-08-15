Названо условие отставки президента Афганистана

Афганские власти, движение Талибан"* и США ведут переговоры о мирной передаче власти, но никаких решений пока нет, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник.

"Президент придерживается своих условий сложения полномочий", - отмечает источник.

По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.

Администрация президента сообщила, что Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.

Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.

* Террористическая организация, запрещена в России