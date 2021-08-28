Россия одержала победу на конкурсе "Морской десант" на "АрМи-2021"

Конкурс "Морской десант-2021" прошел на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота. Торжественное закрытие конкурса с награждением победителей состоится 29 августа.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Команда России одержала победу на конкурсе "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флота.

"Победа досталась в упорной борьбе с сильнейшими морпехами Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, а также дебютантами игр - военнослужащими Республик Абхазия и Южная Осетия", - сказал собеседник агентства. © Sputnik / Виталий Аньков Морпехи из Абхазии впервые приняли участие в конкурсе "Морской десант"

В пятницу на полигоне "Горностай" в Приморском крае состоялся финальный этап конкурса под названием "Тропа выживания". Этап включал в себя пятикилометровый маршрут по пересеченной гористой местности с 11 препятствиями на пути.

После марш-броска в полной экипировке взводам предстояло выполнить стрельбу и норматив по переноске условно раненого. В отличие от первых двух этапов, в которых команда России являлась лидером, на третьем китайские морпехи оказались быстрее.

В результате по сумме набранных баллов за три этапа российская команда заняла первое место, команда КНР – второе, третье - морские пехотинцы Ирана.

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