Россия одержала победу на конкурсе "Морской десант" на "АрМи-2021"

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Команда России одержала победу на конкурсе "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флота.
"Победа досталась в упорной борьбе с сильнейшими морпехами Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, а также дебютантами игр - военнослужащими Республик Абхазия и Южная Осетия", - сказал собеседник агентства.© Sputnik / Виталий Аньков
В пятницу на полигоне "Горностай" в Приморском крае состоялся финальный этап конкурса под названием "Тропа выживания". Этап включал в себя пятикилометровый маршрут по пересеченной гористой местности с 11 препятствиями на пути.
После марш-броска в полной экипировке взводам предстояло выполнить стрельбу и норматив по переноске условно раненого. В отличие от первых двух этапов, в которых команда России являлась лидером, на третьем китайские морпехи оказались быстрее.
В результате по сумме набранных баллов за три этапа российская команда заняла первое место, команда КНР – второе, третье - морские пехотинцы Ирана.
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