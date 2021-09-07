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В Кремле оценили возможность признания биткоина

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Абхазия
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Курс биткоина сегодня достиг отметки в 52,9 тысячи долларов после сообщения о приобретении Сальвадором 200 единиц этой криптовалюты.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Россия не готова к признанию биткоина, для этого нет повода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

Приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе, отметил пресс-секретарь главы российского государства.

"Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги", - сказал журналистам Песков.

Он назвал биткоин квазивалютой.

Первой страной в мире, которая легализовала биткоин в качестве платежного средства, стал Сальвадор. 7 сентября в стране вступил в силу закон, согласно которому биткоин может быть использован как платежное средство наравне с долларом. Тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.

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