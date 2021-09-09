Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", — говорится в релизе.
Зиничев погиб накануне в Красноярском крае, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы. Мельник прибыл на учения МЧС, чтобы выбрать места съемок нового фильма. Он также погиб.
В пятницу состоится прощание в Москве, похороны пройдут позже в родном городе Зиничева Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник.
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