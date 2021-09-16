00:42 17 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.43
  • EUR85.36
Поиск

Правила въезда россиян в Турцию изменились

© Sputnik / Туран Салджы
В мире
Получить короткую ссылку
21720
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/10/1033219380.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210916/1033219454/Pravila-vezda-rossiyan-v-Turtsiyu-izmenilis-.html

Ранее в Турции признавали все вакцины, зарегистрированные в стране вылета туристов. По новым правилам признаются только двухкомпонентные вакцины.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Турция разрешает въезд в страну российским туристам только при наличии сертификата о вакцинации "Спутником V" либо отрицательного результата ПЦР-теста, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

"Наш офис в Турции сегодня ночью подтвердил, что в стране признана только двухкомпонентная вакцина, при этом признан только "Спутник V". Раньше они признавали все вакцины, зарегистрированные в стране вылета", — пояснили в "Интуристе".

Новые правила прописаны на сайте Минздрава Турции и российского посольства.

© Sputnik / Максим Блинов
Туристам со "Спутник Лайт" дали рекомендации при отправлении в Турцию

Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в "Госуслуги"), а также с QR-кодом. Если турист привит другим препаратом необходимо предоставить результаты ПЦР либо теста на антиген.

При этом последняя доза препарата должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия.

В свою очередь, авиакомпании, исходя из предписания турецкого регулятора, пускают на борт только привитых двумя компонентами, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Для российской аналогичной вакцины "Спутник Лайт" исключения не сделали.

Отдельные правила действуют для совершения поездок по стране на автобусе, самолете и поезде. Согласно информации Посольства России в Анкаре, россияне привитые двумя дозами вакцин, одобренных ВОЗ или для экстренного использования в Турции (для вакцины Johnson&Johnson — одна доза), могут передвигаться внутри страны без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Презентация iPhone 13 и других новинок Apple
Аслан Барателия: главная проблема района – безработица
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться