Правила въезда россиян в Турцию изменились

Ранее в Турции признавали все вакцины, зарегистрированные в стране вылета туристов. По новым правилам признаются только двухкомпонентные вакцины.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Турция разрешает въезд в страну российским туристам только при наличии сертификата о вакцинации "Спутником V" либо отрицательного результата ПЦР-теста, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

"Наш офис в Турции сегодня ночью подтвердил, что в стране признана только двухкомпонентная вакцина, при этом признан только "Спутник V". Раньше они признавали все вакцины, зарегистрированные в стране вылета", — пояснили в "Интуристе".

Новые правила прописаны на сайте Минздрава Турции и российского посольства.

Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в "Госуслуги"), а также с QR-кодом. Если турист привит другим препаратом необходимо предоставить результаты ПЦР либо теста на антиген.

При этом последняя доза препарата должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия.

В свою очередь, авиакомпании, исходя из предписания турецкого регулятора, пускают на борт только привитых двумя компонентами, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Для российской аналогичной вакцины "Спутник Лайт" исключения не сделали.

Отдельные правила действуют для совершения поездок по стране на автобусе, самолете и поезде. Согласно информации Посольства России в Анкаре, россияне привитые двумя дозами вакцин, одобренных ВОЗ или для экстренного использования в Турции (для вакцины Johnson&Johnson — одна доза), могут передвигаться внутри страны без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста.

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