"Джипперы" в Абхазии завершили празднование Нового года

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Роберт Джопуа. Последний день празднования "джипперского" Нового года завершился посещением Ткуарчала и Очамчыры, об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко.

"Сегодня мы проехали "Дорогой жизни" до Ткуарчала. Там для участников "джипперского" Нового года был подготовлен сюрприз. Благодаря руководству администрации был проведен небольшой концерт. Местные детишки спели нам песни, продемонстрировали народные танцы. Мы в свою очередь презентовали документальный фильм об автопробеге по "Дороге жизни", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии", — сказал Никитченко.

По словам руководителя автоклуба, следующими пунктами посещения джипперов стали Бедийский храм и Очамчыра, где также был показан документальный фильм о сентябрьском автопробеге с участием ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

"Последним пунктом стала Очамчыра. В Доме культуры прошло доброе и теплое мероприятие. Был показан наш фильм. Отрадно, что в мероприятии приняли участие ветераны войны и дети из Луганской народной республики, которые отдыхают в городе", — отметил он.

Сергей Никитченко подчеркнул в интервью Sputnik, что джипперы готовы принимать участие, оказывать содействие и быть организаторами значимых мероприятий, посвященных истории, культуре и традициям страны.

В первый день, 3 января, прошли сборы в базовом лагере, расположенном в селе Каман Сухумского района. Во второй день участники десятого "джипперского" Нового года посетили водопады Кодорского ущелья и горячий источник в Очамчырском районе республики. В праздновании "джипперского" Нового года приняли участие любители внедорожной езды из России и Абхазии. Организаторами мероприятия стали автоклуб "Внедорожная Абхазия" и сообщество "Джипперы Сочи".



