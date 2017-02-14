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Жюри проекта Ты супер! станцевало Хомяков-стайл дэнс

Жюри проекта "Ты супер!" станцевало "Хомяков-стайл дэнс"

© Фото: НТВ
В Абхазии
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (25)
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Продолжение нового детского шоу "Ты супер!", которое собрало подопечных детских домов, школ-интернатов, приемных детей, смотрите в субботу 18 февраля на НТВ.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Члены жюри музыкального шоу "Ты супер": Ёлка, Маргарита Суханкина, Виктор Дробыш и Стас Пьеха — вышли на сцену и станцевали с участником из Ростовской области Даниилом Хомяковым его "Хомяков-стайл дэнс".

К стихийно собранной танцевальной группе, состоящей из членов жюри, присоединился даже серьезный ведущий проекта Вадим Такменев.

После выступления двенадцатилетний Данил дал свое первое интервью.

"Движения придумал сам. Я, конечно, не ожидал, что все подхватят мой танец. Хочу вместе с Бастой читать рэп и его тоже научу так танцевать", – поделился он.

Мечта стать супер: певица Валерия из Абхазии на НТВ
© Sputnik / Илона Хварцкия Анжелика Бения
Мечта стать супер: певица Валерия из Абхазии на НТВ

Помогла ли звездная подтанцовка Данилу пройти во второй этап конкурса "Ты супер!", узнаем уже 18 февраля в 20:00 на НТВ.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечные детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (25)


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