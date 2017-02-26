Sputnik, Анжелика Бения.

В новый конкурсный день члены жюри из 11 претендентов отобрали семь участников. На следующий этап конкурса не удалось пройти 13-летней Кристине Стародубовой с Урала, 14-летней Дарье Ходаковой из Манушкино (Ленинградская область), 15-летней Дарье Задираке из Брянска, 15-летней Наталье Востриковой из Удмурти.

Еще 11 юных артистов, еще 11 тяжелых историй их жизни. Бесспорно, сложно преодолеть себя, забыть о волнении и доказать, что можно стать звездой только благодаря таланту.

"Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайну рассказать…" пел 16-летний школьник из Бородино (Красноярский край).

Рома не знает своих родителей. После смерти мамы 3-летний мальчик попал в детский дом. Когда ему было 10 лет, поехал в санаторий для детей-сирот и встретил там будущую приемную маму, которая работала педагогом в санатории, именно у нее Рома начал петь.

После исполнения песни "Помолимся за родителей" на сцену к Роме, чтобы спеть дуэтом, вышел Сосо Павлиашвили. Юный певец поделился своей мечтой – узнать свою национальность. Его мечта скоро осуществится, мальчику проведут тест ДНК. А пока у Павлиашвили спросили, потому как пел Рома, по национальности он – грузин?

Павлиашвили ответил, что Рома из той нации, что называется "хороший человек", а позже добавил,"но поет он, как грузин".

"Папино плечо и мамины руки никто не заменит", со слезами на глазах выдавила 17-летняя Полина Барбовская, которая приехала на проект из Курска.

Она осиротела в 8 лет. Возвращаясь из отпуска, вся семья, вместе с Полиной, попала в ДТП. Родители погибли на месте, Полине с сестрой, которые спали на заднем сидении, удалось выжить. Старшая сестра Оля заменила Полине маму и долго не рассказывала, где их родители. Полина окончила общеобразовательную школу, около 10 лет занимается эстрадно-джазовым вокалом, поступила в медицинский колледж. Стать медиком и спасать людей — это главная мечта Полины.

Еще недавно никто из участников проекта даже и мечтать не мог о возможности выступить перед всей страной. Большинство из них и Москву-то увидели впервые. Все конкурсанты перед первым своим выходом на большую сцену переживают, что кто-то из взрослых и известных не оценит их выступления и не нажмет заветную зеленую кнопку. Впрочем, и сами члены жюри переживают не меньше конкурсантов.

Напомним, что в жюри проекта "Ты супер!" — оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, певица Ёлка, композитор, музыкальный продюсер, Заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.

Продолжение шоу "Ты супер!" с участием 11-летней Валерии Адлейба из Абхазии смотрите в следующую субботу 4 марта, в 20:00.

Наблюдать выступлениями юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

"Ты супер!" — конкурс не про призы и победы. Несмотря на то, что финалисты получат возможность выступить на "Новой волне", попадут в отборочный тур "Детского Евровидения" и получат роли в мюзикле "Республика ШКИД", самое главное в проекте — юных талантов увидят миллионы.

Поэтому 92 участника, которые уже прошли первый кастинг и были выбраны среди 1500 претендентов, — уже победители. Многие из них уже выступили, и, возможно, многие совсем скоро получат то, о чем мечтают давно — семью.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.