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Участница шоу Ты супер Валерия Адлейба и Маргарита Суханкина

Суханкина о выступлении Леры Адлейба: счастлива, что есть такие дети

© Фото: пресс-служба НТВ
В Абхазии
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (46)
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Первое выступление участницы из Абхазии Валерии Адлейба на новом музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте Международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и канале НТВ в субботу, в 20:00.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Участница из Абхазии Валерия Адлейба спела на шоу "Ты супер!" проникновенно, сказала член жюри нового музыкального проекта, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина.

"Валерии всего 11 лет, она совсем маленькая, но спела очень грамотно. Я счастлива, что есть такие дети, способные спеть такие серьезные произведения, понимающие о чем они поют",– сказала певица.

Суханкина призналась, что не смогла удержаться и пела вместе с участницей из Абхазии Валерией песню "Adagio", которую эстрадная певица на русском языке часто исполняет на своих сольных концертах.

Валерия Адлейба 4 декабря выступит на конкурсе Ты супер!
НТВ
Валерия Адлейба 4 марта выступит на конкурсе "Ты супер!"

"Произведение, которое исполнила Адлейба, считается классическим и написано очень-очень давно, несколько веков назад. Я очень люблю эту песню и без ложной скромности замечу, что ее исполняют только те вокалисты, которые умеют петь, у которых есть голос", – добавила певица.

Помогло ли проникновенное исполнение песни "Adagio" пройти в следующий тур проекта Валерии Адлейба, можно будет увидеть в субботу 4 марта на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и канале НТВ в 20:00.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Новый музыкальный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов, школ-интернатов, приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (46)

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