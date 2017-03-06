Спектакль "Софичка" появится в репертуаре РУСДРАМа

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Владимир Бегунов. В 2018 году в репертуаре театра появится спектакль "Софичка" по мотивам повести Искандера, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на вечере памяти писателя.

"Фазиль Искандер – мировое имя, — сказал Хинтба. – И то, что наш театр будет его носить, для нас вызов. Мы ответим на него постановкой спектакля "Софичка".

По словам гендиректора Русского академического театра драмы Абхазии, идея о присвоении театру имени Искандера долго витала в стенах самого РУСДРАМа. Решение Президента Абхазии, по словам гендиректора, коллектив встретил с воодушевлением.

Фонд Фазиля Искандера предложил присвоить Русскому театру Абхазии имя писателя 9 февраля 2017 года. Официально театр получил имя Искандера 6 марта.



