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Съемки х/ф Софичка.

Спектакль "Софичка" появится в репертуаре РУСДРАМа

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Наш Фазиль (71)
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В день рождения Фазиля Искандера Русскому театру Абхазии присвоено имя писателя.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Владимир Бегунов. В 2018 году в репертуаре театра появится спектакль "Софичка" по мотивам повести Искандера, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на вечере памяти писателя.

"Фазиль Искандер – мировое имя, — сказал Хинтба. – И то, что наш театр будет его носить, для нас вызов. Мы ответим на него постановкой спектакля "Софичка".

По словам гендиректора Русского академического театра драмы Абхазии, идея о присвоении театру имени Искандера долго витала в стенах самого РУСДРАМа. Решение Президента Абхазии, по словам гендиректора, коллектив встретил с воодушевлением.

Фонд Фазиля Искандера предложил присвоить Русскому театру Абхазии имя писателя 9 февраля 2017 года. Официально театр получил имя Искандера 6 марта.


Темы:
Наш Фазиль (71)


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