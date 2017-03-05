Тронула душу и подняла давление бабушкам: Абхазия болела за Леру Адлейба

Анжелика Бения, Sputnik.

Первое выступление участницы из Абхазии Валерии Адлейба в новом музыкальном шоу "Ты супер!" смотрели по всей Абхазии.

В родном городе конкурсантки Очамчыре шоу решили смотреть не дома. Переполненный взрослыми и детьми зал во Дворце культуры следил за трансляцией и с нетерпением ждал выхода Валерии. Заставить детей сидеть на своих местах было сложно, они провожали каждого участника со сцены, кричали "давай Валерия" и расстраивались, когда выходил другой конкурсант.

Валерия выступала седьмой. На своей первой большой сцене юная певица исполнила песню Лары Фабиан "Adagio". Первые несколько секунд и зеленая кнопка от Виктора Дробыша, остальные члены жюри тоже не заставили себя долго ждать.

Проникновенное исполнение вызвало сильные эмоции не только у жюри конкурса. В зале Очамчырского Дворца культуры каждую высокую ноту Валерии поощряли овациями.

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Выступление было таким эмоциональным, что у бабушек Валерии поднялось давление, и сразу после концерта их отвезли в больницу.

"С детства видела, что она любит петь, что у нее есть талант. Предлагала родителям отправить в музыкальную школу, они говорили, что музыка подождет, пусть учится. Но музыка взяла верх, я счастлива", – сказала бабушка Валерии Алла Адлейба.

В зале был весь класс участницы из Абхазии. Вместе смотрели и плакали. Это было незапланированным, слезы сами текли благодаря энергии, которая затронула души, сказала одноклассница конкурсантки Валерия Перцхелия.

"Я знала, что она споет хорошо, но что это будет именно так… она зажгла весь зал. Я даже передать словами не могу, как мне понравилось ее выступление", – сказала Перцхелия.

Волновались все, но волнение Лики Цвижба, педагога Валерии Адлейба по музыке, было особенным. Ведь вместе они готовили для проекта дебютную песню.

"Когда она вышла и взяла первые ноты, я уже не смогла сдержать слез. Я была уверена, что она хорошо споет эту песню и пройдет этот тур… пока этот тур. Не знаю, как будет дальше. Впереди еще испытания, и мы надеемся, что она их будет преодолевать с честью", – сказала Цвижба.

В четвертый день отборочного тура 11 участников вышли на сцену. В этом выпуске были народные песни, ретро-хиты, неожиданные дуэты, море сюрпризов, встречи с кумирами, оглушительные аплодисменты, слезы радости и заветные для юных исполнителей слова "Ты супер!".

Новый детский музыкальный проект международного информационного агентства Sputnik и канала НТВ "Ты супер!" стартовал 11 февраля 2017 года. Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.