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Рустам Мархолия

Мархолия: прокуратура и сотрудники УВД остановили работы по сносу "Стамбула"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (100)
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Очередная попытка сноса турецкой бани "Стамбул" 1913 года предпринята в Сухуме в субботу утром 11 марта.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Снос турецкой бани "Стамбул" в Сухуме предотвратили прокурор города и сотрудники УВД Сухума, об этом сообщил Sputnik начальник столичного УВД Рустам Мархолия в субботу 11 марта. 

"После того как поступила информация о продолжении работ по сносу турецких бань, прокурор города и я вместе с сотрудниками УВД Сухума выехали на место. На тот момент работала техника, велась уборка мусора. Мы остановили их действия, они не успели снести бани", — рассказал Мархолия. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам Мархолия, инициаторы сноса попытались убедить правоохранительные органы в наличии всех необходимых документов для проведения подобных работ, с чем не согласился прокурор Сухума. 

"Прокурор им сказал, что их документы не соответствуют работам, которые они пытаются провести. По той информации, которая у нас есть, у них есть бумаги подтверждающие только право аренды, но в этом еще надо разобраться", — сказал Мархолия. 

Главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Инал Джопуа подтвердил информацию о приостановке сноса турецких бань и отметил, что Минкультуры ведет разбирательство о правомерности исключения "Стамбула" из списка объектов историко-культурного наследия. 

"Как вы знаете, в 2008 году было принято заключение об исключении турецкой бани из списка объектов культурного наследия, но в 2015 году она была вновь внесена в этот список. Поэтому Минкульт сейчас разбирается в правомерности заключения восьмилетней давности", — сказал Джопуа. 

Первая попытка сноса турецкой бани "Стамбул" была предпринята 6 марта, на что обратили внимание жителей соседних домов. В тот же день Минкульт наложил запрет на продолжения работ до окончания разбирательств. 

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (100)

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