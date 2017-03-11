Встреча президента с наблюдателями из Южной Осетии прошла в Сухуме

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с делегацией наблюдателей из Южной Осетии в субботу 11 марта.

"Спасибо, что сегодня вы с нами. Завтра будете наблюдать за ходом выборов, и это немаловажно. Кто бы ни прошел в шестой созыв Парламента, внешняя политика Абхазии не меняется, мы нацелены продолжить самые добрые отношения со всеми нашими друзьями", — сказал Рауль Хаджимба.

Президент Южной Осетии передал Абхазии наилучшие пожелания, сказал заместитель председателя Парламента Южной Осетии Руслан Тедеев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Честный, ответственный мужчина средних лет требуется в Парламент

"То, что вы пригласили нас в качестве наблюдателей на выборы нам очень приятно. Хотим, чтобы Абхазия доказала всему миру, что это молодое демократическое государство развивается", — отметил Руслан Тедеев.

Рауль Хаджимба ранее принял международных наблюдателей из Госдумы России, Совета Федерации, Республики Арцах.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.