Парламент выбирают, как президента: в лидерах Гал и Очамчыра

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. По данным избирательных округов во всех районах Абхазии выборы уже состоялись, не добрал 25% явки только один избирательный участок на республику, Sputnik приводит сведения по состоянию на 16.30 воскресенья, 12 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии: только в одном округе из 35 выборы пока не состоялись

"Явка на выборах высокая, наравне с президентскими выборами, а ведь, еще не вечер, — прокомментировал ситуацию член ЦИК Абхазии Вячеслав Квеквескири. – Для парламентских выборов это очень большие показатели".

На 15.00 в Галском районе проголосовало 429 человек, что составляет 71,1%. Это самый высокий процентный показатель по Абхазии.

На втором месте Очамчырский район, там отдать свой голос на участки явилось 8 009 человек, что составляет 51% от общего числа избирателей.

Третье место занимает Ткуарчалский район, где к избирательным урнам пришло 2849 человек, это 44,6% избирателей.

В Гудаутском районе голосовать пришли 10 145 человек, это 41,5% избирателей.

В Гулрипшском и Сухумском районах показатели равные – 36,6% явившихся на выборы.

Немного уступает Гагрский район, там на избирательные участки явился 9 691 человек, это 36%.

Замыкает Сухум. В столице проголосовало 12 781 человек, что составляет 32,2% от общего числа избирателей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Жители Сухума рассказали, чего ждут от парламентских выборов

Таким образом все районы Абхазии перешагнули двадцатипроцентный порог, за которым выборы считаются состоявшимися, если не будут выявлены нарушения. По сообщению ЦМК только один избирательный округ из 35 пока не набрал нужных 25%.

В 8.00 утра 12 марта в Абхазии открылись 35 одномандатных избирательных округов для выборов Парламент Абхазии республики.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на втором участке Сухумского пятого избирательного округа.

Некоторые участки второго городского избирательного округа Гудаутского района открылись под музыку. В селе Араду Очамчырского района один из наблюдателей принес обогреватель, чтобы не холодно было сидеть на участке в помещении школы, которая давно требует ремонта.

На одном из участков Гудаутского избирательного округа, расположенном в здании пансионата "Волга", избиратели ожидают итоги голосования за игрой в бильярд. По словам самих игроков, они предпочитают "сибирку", в которую намного сложнее играть, нежели в "американку", так как стол больше, а диаметр лунок меньше.

Международный наблюдатель от Государственной думы РФ Петр Пимашков побывал в селе Кутол и в Очамчыре. Нарушений замечено не было.

Наблюдатель из Республики Арцах Семен Афиян так же не отметил нарушений и заявил о хорошей организации выборов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба ЦИК Абхазии рассказал о явке на парламентские выборы

Член ЦИК России Василий Лихачев отметил, что на парламентских выборах в Абхазии активно себя проявляет молодежь, что не может не радовать.

Всего на выборы в качестве международных наблюдателей, по информации ЦИК, прибыло 39 человек, представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.

В 21:00 Центральная избирательная комиссия Абхазии подведет предварительные итоги голосования.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.