Участки закрыты: второй тур выборов в Парламент Абхазии закончен

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Участки для голосования во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии закрылись в 20.00.

С утра по всем районам республики наблюдалась низкая активность избирателей. Ситуация изменилась в обед. Процент пришедших проголосовать начал расти. А по состоянию на 18.00 явка достигла 53,05% от общего числа избирателей. В первом туре 12 марта только к закрытию участков была достигнута отметка в 53,1%.

Лидирует, как обычно, Галский район — 63,6%. На а втором месте Очамчырский район с 60,7%, на третьем Гудаутский — с 58,8%.

В первом туре жители Абхазии выбрали только двенадцать депутатов.

© Sputnik. Томас Тхайцук Второй тур выборов в Парламент Абхазии по явке превзошел первый

Второй тур проходил в 22 избирательных округах республики. В бюллетенях остались фамилии только двух кандидатов. Результаты определятся простым большинством голосов.

К тем, кто не смог прийти на участки и написал заранее заявление, представители избирательной комиссии выезжали на дом. В округе № 7 участковой комиссии № 1 Сухума таких было 27 человек.

"У всех этих людей проблемы со здоровьем, они ждут нас с нетерпением, а мы в свою очередь предоставляем им все возможности для волеизъявления на дому", — рассказала член участковой избирательной комиссии Ламзира Шинкуба.

В округе № 17 ни один из кандидатов в первом туре не набрал необходимого количества голосов, там 14 мая состоятся перевыборы.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия однопалатный и состоит из 35 депутатов, которые избираются сроком на 5 лет.