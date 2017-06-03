Валерия Адлейба: хочу ездить с концертами по миру

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Победительница международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поделилась своем желанием в дальнейшем выступать с сольными концертами по странам мира. Об этом юная абхазская певица рассказала в интервью радио Sputnik в субботу 3 июня.

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Она также рассказала, что не ожидала победить в конкурсе "Ты супер!", так как соперники были очень сильные.

"Когда должны были объявлять победителя, я волновалась очень сильно, больше чем перед своим выступлением. Когда объявили мое имя, не знаю, что я тогда чувствовала, это были непередаваемые эмоции, было одновременно волнение и радость", — рассказала Лера.

Также юная певица рассказала, что хочет научиться игре на фортепиано.

"Я хочу выучить ноты, петь я как бы уже умею, теперь хочу научиться играть на инструментах", — подчеркнула она.

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



