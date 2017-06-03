23:20 03 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Финал Ты супер!

Валерия Адлейба: хочу ездить с концертами по миру

© Sputnik. Илья Питалев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
135 0 0

Победительница международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба вернулась в Абхазию из Крыма 2 июня, где принимала участие в конкурсе юных исполнителей "Новая волна".

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Победительница международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поделилась своем желанием в дальнейшем выступать с сольными концертами по странам мира. Об этом юная абхазская певица рассказала в интервью радио Sputnik в субботу 3 июня.

Полную версию радиоинтервью с Валерией Адлейба слушайте здесь>>

Она также рассказала, что не ожидала победить в конкурсе "Ты супер!", так как соперники были очень сильные.

"Когда должны были объявлять победителя, я волновалась очень сильно, больше чем перед своим выступлением. Когда объявили мое имя, не знаю, что я тогда чувствовала, это были непередаваемые эмоции, было одновременно волнение и радость", — рассказала Лера.

Также юная певица рассказала, что хочет научиться игре на фортепиано.

"Я хочу выучить ноты, петь я как бы уже умею, теперь хочу научиться играть на инструментах", — подчеркнула она.

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Муниципальные выборы в Риге 2017
    Трижды мэр

    В Латвии проходят выборы в местные органы власти. Главная интрига - станет ли этнический русский Нил Ушаков в третий раз мэром Риги.

  • Алма-Ата, Казахстан, архивное фото
    Кручу-мучу

    Генеральный консул Литвы в казахстанской Алма-Ате Рягимантас Яблонскас уличен в махинациях с визами.

  • Охота на кабана.
    Особенности национальной охоты

    Министерство окружающей среды Молдовы продлило ограничения на охоту - разрешенными для добычи остались только два вида животных.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
Совсем не адажио: "Наша Лера" дома
Пресс-конференция Валерии Адлейба
Песни и книги: Валерия Адлейба рассказала о лучших подарках
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia