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Памятный камень первых жертв ОВНА

Объявлен конкурс: проект памятника на Красном мосту в разработке

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Илона Хварцкия из Сухума: В Сухуме давно говорили об установке на Красном мосту памятника защитникам Отечества, павшим в бою 14 августа 1992 года. Почему до сих пор нет памятника?

Сария Кварацхелия, Sputnik. Об установлении памятника защитникам Отечества, павшим в бою 14 августа 1992 года  на Красном мосту, впервые заговорили в 2007 году.

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"В рамках акций "Дорогой памяти" молодежные группы 14 августа на Красном мосту поставили камень с перспективой на установку памятника. Тогда на месте присутствовало наше руководство во главе с президентом Сергеем Васильевичем Багапш. Сначала была идея поставить на этом месте скульптуру Нарта Сасрыкуа на летящем коне. Но установка памятника на этом застопорилась", — рассказал один из инициаторов Алиас Авидзба. 

В 2017 году Государственная комиссия по монументальному искусству объявила конкурс на разработку проекта памятника. 

В Министерстве культуры сообщили, что на следующем заседании Государственной комиссии по монументальному искусству будут рассмотрены все предложенные проекты по памятнику защитникам Отечества, павшим в бою 14 августа 1992 года.


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