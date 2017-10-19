Объявлен конкурс: проект памятника на Красном мосту в разработке

Илона Хварцкия из Сухума: В Сухуме давно говорили об установке на Красном мосту памятника защитникам Отечества, павшим в бою 14 августа 1992 года. Почему до сих пор нет памятника?

Сария Кварацхелия, Sputnik. Об установлении памятника защитникам Отечества, павшим в бою 14 августа 1992 года на Красном мосту, впервые заговорили в 2007 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участники автопробега "Дорогой героев" стартовали из Сухума

"В рамках акций "Дорогой памяти" молодежные группы 14 августа на Красном мосту поставили камень с перспективой на установку памятника. Тогда на месте присутствовало наше руководство во главе с президентом Сергеем Васильевичем Багапш. Сначала была идея поставить на этом месте скульптуру Нарта Сасрыкуа на летящем коне. Но установка памятника на этом застопорилась", — рассказал один из инициаторов Алиас Авидзба.

В 2017 году Государственная комиссия по монументальному искусству объявила конкурс на разработку проекта памятника.

В Министерстве культуры сообщили, что на следующем заседании Государственной комиссии по монументальному искусству будут рассмотрены все предложенные проекты по памятнику защитникам Отечества, павшим в бою 14 августа 1992 года.



