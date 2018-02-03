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Религия

Религия не препятствие: Абхазия подала пример веротерпимости

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В Абхазии
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Министерство юстиции Абхазии после вступления в силу закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 2013 году зарегистрировало шесть религиозных организаций.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Разное вероисповедание в Абхазии не препятствие для людей, вступающих в брак, об этом сказал в интервью радио Sputnik уполномоченный по делам религии Кабинета Министров Резо Кация.

"Например, если молодые женятся, даже вопроса между сужеными не возникает, кто какую религию исповедует. Это им не мешает начать совместную семейную жизнь, — отметил он. — Уважают религию друг друга".

Кация затруднился объяснить почему Абхазию миновал религиозный фанатизм.

Покров Пресвятой Богородицы отметили в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Гудауте 14 октября
© Sputnik / Томас Тхайцук
Религиовед: религиозного фанатизма в Абхазии не было и не будет

"В Абхазии исторически так сложилось, что около пятнадцати религиозных течений. Почему так произошло, не могу сказать. Но в советское время, когда отказывались от всех вероисповеданий, сажали в тюрьмы — приезжали в Абхазию, здесь их никто не трогал. Группами жили, выбрав определенные место для совершения молитв. В сторону микрорайона Маяк в Сухуме особенно много протестантов жило", — напомнил уполномоченный.

Он отметил, что в Абхазии исповедуют все основные религии мира.

"Но слава Богу между собой, чтобы не ладили, не могли жить вместе, каких-то распрей не возникало. Толерантность проявляют. И абхазы сами, не рассуждая о других национальностях, проживающих здесь, тоже такие же по природе. Часть народа исповедует христианство, часть ислам, но это их не разделяет ", — подчеркнул историк.

Изучение религий народов мира было бы полезным для школьников Абхазии, считает Кация.

Руки молящегося
© AFP 2018/ MONEY SHARMA
Кация: изучение религий народов мира было бы полезным для школьников

"Я иногда слышу и читаю, что нужно ввести в школьную программу изучение только одной религии. Но я с этим не согласен, ребенок должен знать о религиях, которые существуют в мире. Так надо провести урок, чтобы они узнали, какие есть конфессии, какие особенности в каждой, какие правила. Это не означает, что надо разделять и говорить ему, эта религии чем-то плоха, а другая лучше, что нужно его агитировать перейти из одной религии в другую. Надо дать ему возможность изучить каждую, с тем, чтобы в дальнейшем выбрал, что ему ближе и больше нравится. В это мы не можем вмешиваться", — уверен ученый.

После вступления в силу закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 2013 году в Министерстве юстиции Абхазии было зарегистрировано шесть религиозных организаций.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений отмечается с 1 по 7 февраля. На 34-м пленарном заседании 20 октября 2010 года Генеральная Ассамблея ООН признала необходимость диалога между разными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми.

Религия в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Религия в Абхазии



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