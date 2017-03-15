Политическое благодушие как предпосылка экономического кризиса

Большинство российских и абхазских комментаторов оценивают первый этап выборов в Народное Собрание Абхазии если не в бравурных, то, по меньшей мере, в благодушных тонах. Выборы, мол, состоялись, явка была высокой, особых инцидентов в ходе избирательной кампании не произошло, победила, как всегда, дружба, а потому – "ура!" и все такое прочее.

Встречаются и такие оценки, что более чем 80-процентное обновление состава депутатов — это прекрасно, "пора давать дорогу молодым".

А между тем для меня, как для представителя бизнеса, заинтересованного в экономическом сотрудничестве Абхазии и России, не все так однозначно. Опыт показывает: любая смена власти, даже если она происходит без конфликтов и рукоприкладства и в результате самых честнейших выборов, – почти катастрофа. Просто потому, что по итогам выборов может быть сформировано новое правительство, после чего могут быть пересмотрены все те экономические соглашения и договоры, которые были заключены бывшей властью.

Почему я говорю об опасности смены власти в Республике Абхазия? Да потому что допускаю такую возможность. А почему я допускаю, что нынешние парламентские выборы в республике могут закончиться преимуществом антипрезидентских сил? Да потому что об этом свидетельствуют цифры и факты.

Предлагаю внимательно посмотреть и проанализировать — кто уже избран в парламент, и кто претендует на президентские места во втором туре.

Мой анализ показывает, что из 12-ти победивших в первом туре кандидатов в Народное Собрание Республики Абхазия 5 человек представляют провластные силы и 5 – оппозицию. Один депутат – сам за себя и один – «темная лошадка». Вроде бы обеспечен политический паритет, но гражданам Абхазии предстоит избрать еще 23-х депутатов, из которых, в настоящее время, только 16 однозначно поддерживают действующую власть. 14 кандидатов поддерживают оппозиционные партии, 6 кандидатов – сами по себе (то есть, «и нашим, и вашим»), и еще 9 – "темные лошадки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Глава ЦИК Абхазии рассказал, как прошли парламентские выборы

Причем, в данном случае я привожу цифры, являющиеся оценками абхазских экспертов, а не рядовых избирателей, для которых политическая ориентация большинства кандидатов – вообще непонятная величина. Такое вот количество "темных лошадок", людей с непонятной политической ориентации, а также кандидатов, которые представляют свои личные (не партийные) интересы, а потому в потенциале могут в любой момент развернуть парламент страны в неблагоприятном для нынешней власти направлении, и есть результат той, прямо скажем, несовершенной избирательной системы (кулуарно-келейное выдвижение кандидатов от инициативных групп, отсутствие внятных партийных программ и ставка на популизм, отсутствие контроля за финансовыми источниками кандидатов и тому подобное), о которой писал в серии своих статей на Sputnik в течение 2016 года мой коллега — политолог Владимир Лепехин.

Сегодня нередко можно встретить мнение, что народ в Абхазии голосует не за партии, а за личности. На самом деле, народ должен голосовать и за личности, и за партии. В противном случае никто не научится формировать политико-правовые институты и порочный круг банального и все возрастающего популизма замкнется.

Не знаю, услышали ли чиновники предупреждающие призывы директора Института ЕАЭС, но, судя по тому, что мер, направленных на обеспечение большей открытости избирательной кампании, не последовало накануне и в ходе выборов ни от власти, ни от оппозиции. Скорее всего, не услышали. В результате сегодня в Абхазии имеется весьма неоднозначная ситуация, и в настоящее время можно с большей или меньшей уверенностью утверждать только то, что у оппозиции есть шанс получить в Народном Собрании большинство мандатов.

Последствия подобных результатов понятны: за переделом власти, повторяю, как правило, следует передел собственности. А там уже недалеко и до политического кризиса и гражданского противостояния со всеми вытекающими отсюда последствиями.

© Sputnik. Роберт Джопуа Высокую оценку парламентским выборам дали наблюдатели ДНР

Не мне судить, какие абхазские партии хороши, а какие – еще лучше. С этим разберутся сами избиратели республики. Мой взгляд на ситуацию – это взгляд человека, более или менее разбирающегося в тех вопросах, которые касаются интересов иностранных инвесторов и создания соответствующего инвестиционного климата в той или иной стране. И я вижу, что при общих декларациях практически всех принявших участие в парламентских выборах политических сил республики о необходимости развития добрососедских отношений Абхазии с Россией и в целом корректных дискуссий между пропрезидентскими силами и оппозицией, позицию отдельных депутатов не назовешь искренней и конструктивной. И лично мне не очень хотелось бы, чтобы новый парламент, в который пришла неопытная молодежь, стал бомбой если не под российско-абхазские отношения, то под программы социально-экономического развития республики.

Вот что настораживает меня как человека, участвующего в одном из инвестиционных проектов в Республике Абхазия.

© Sputnik. Томас Тхайцук Источник в ЦИК: в 12 округах избраны депутаты

Я вижу, что зарубежные "партнеры" России, проигрывая ей на разного рода внешнеполитических фронтах, пытаются наверстать влияние на постсоветском пространстве, действуя "демократическими" методами – подпитывая финансово и организационно оппозиционные силы практически в каждом из новых независимых государств бывшего СССР.

Я вижу, как это делается в Армении, где 2 апреля тоже состоятся парламентские выборы. Я сталкивался с антироссийскими кампаниями прозападных НКО в Молдавии, Киргизии и Белоруссии (не говоря уже об Украине). И я не исключаю, что и абхазские элиты могут наступить на те же грабли – в самоуспокоении от того, что ситуация в государстве как бы стабильна, а Россия, если что, защитит страну от внешнего агрессора.

Впрочем, все это — лишь мои личные опасения. Думаю, что в такой вот непростой ситуации, которая складывается сегодня в Абхазии самой правильной позицией было бы верить в народ Республики, в ее рядовых избирателей, которые неоднократно доказывали свою мудрость, удерживая элиты страны от раскола и делая выбор в пользу тех, кто действительно достоин быть избранным в органах власти.

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