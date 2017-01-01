Все мы в детстве верили в сказки. Ближайший лес казался средоточием нечистой силы, Страна чудес и Изумрудный город – реальными точками на карте. Со временем мы начали понимать, что все это вымысел, и первой рухнувшей сказкой для большинства стала вера в Деда Мороза. Годам к семи в него перестал верить и я. Ребенком я был прагматичным, посему пару стишков в запасе имел, чтобы конфеты из мешка на утренниках получать, но сказочный флер начал покидать мое мальчишеское восприятие мира. Я понимал, что это переодетый мужик, или, что еще хуже – тетка, которая притворяется сказочным стариком, а дети притворяются, что в это верят.

© Sputnik. Томас Тхайцук Снеговик в колыбели: цены на новогоднее чудо в Абхазии

Но все изменилось на одном новогоднем утреннике. Мама была занята, и повел меня туда отчим. Все прошло стандартно: мы водили хороводы, рассказывали Деду Морозу стишки и пели песенки, он нас одарял конфетами и мандаринами. По дороге домой отчим вдруг сказал мне: "Этот Дед Мороз был настоящим. Снегурочка, возможно, местная, а Дед Мороз – самый что ни на есть натуральный!"

Я недоверчиво посмотрел на него, но он продолжал: "Пока вы там у елки плясали, я вышел покурить на улицу и увидел рефрижератор!"

"Что?" — я ничего не понимал.

"Рефрижератор – грузовик с холодильником, который замороженные продукты возит", — сказал отчим.

"И при чем тут Дед Мороз?" — все еще недоумевал я.

"Так ты ничего не знаешь про рефрижераторы?"

Разговор становился все интересней.

Я отрицательно покачал головой.

"Мы живем на юге, у нас тепло, и Дед Мороз здесь может растаять даже зимой, – рассказывал отчим. – Поэтому настоящего Деда Мороза из Сибири возят по всей стране в рефрижераторе. Там холодильник — ему хорошо. Он выходит, проводит утренник, за час он не успевает растаять, снова садится в рефрижератор и едет в другой город!"

Это было настолько брутальное мужское доказательство реальности Деда Мороза, что вера в сказку вернулась ко мне еще на пару лет. А той ночью мне снился Дед Мороз, сидящий в ледяном кресле в контейнере рефрижератора. А грузовик ехал в какой-то очередной южный город, где его ждали дети, и сказочному старику никак нельзя было растаять по дороге.